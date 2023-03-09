Суд отказал Гульмире Сатыбалды в домашнем аресте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Предварительное слушание по делу Гульмиры Сатыбалды состоялось в столичном суде№ 2 Байконурского района. Во время суда для Гульмиры Сатыбалды сохранили меру пресечения в виде содержания под стражей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В удовлетворении ходатайств защитников подсудимой Сатыбалды о прекращении уголовного дела в отношении Сатыбалды и Батыршаева в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного нарушения, о возврате дела прокурору согласно статьи 320 УПК, а также об изменении меры пресечения отказать и оставить без удовлетворения», - заявил судья Байконырского районного суда № 2 Кеменгер Имашев.

Меру пресечения оставили без изменения на период рассмотрения дела в суде.

Судья также добавил, что главное судебное разбирательство по уголовному делу Гульмиры Сатыбалды будет проведено 14 марта в открытом судебном заседании.

Ранее во время суда прокурор заявил, что подсудимая пыталась пересечь границу.

12 января дело Гульмиры Сатыбалды направили в Астану.

В марте прошлого года сообщалось, что Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса.

Следствием выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний - собственников подъездных ж/д путей.

Подозреваемый в хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере Кайрат Сатыбалдыулы был задержан и арестован на два месяца.

16 марта прошлого года Гульмира Сатыбалды была задержана в порядке статьи 128 УПК РК и водворена в ИВС Астаны.