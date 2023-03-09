Суд отказал Гульмире Сатыбалды в домашнем аресте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Предварительное слушание по делу Гульмиры Сатыбалды состоялось в столичном суде№ 2 Байконурского района. Во время суда для Гульмиры Сатыбалды сохранили меру пресечения в виде содержания под стражей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В удовлетворении ходатайств защитников подсудимой Сатыбалды о прекращении уголовного дела в отношении Сатыбалды и Батыршаева в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного нарушения, о возврате дела прокурору согласно статьи 320 УПК, а также об изменении меры пресечения отказать и оставить без удовлетворения», - заявил судья Байконырского районного суда № 2 Кеменгер Имашев.
Меру пресечения оставили без изменения на период рассмотрения дела в суде.
Судья также добавил, что главное судебное разбирательство по уголовному делу Гульмиры Сатыбалды будет проведено 14 марта в открытом судебном заседании.
Ранее во время суда прокурор заявил, что подсудимая пыталась пересечь границу.
12 января дело Гульмиры Сатыбалды направили в Астану.
В марте прошлого года сообщалось, что Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса.
Следствием выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний - собственников подъездных ж/д путей.
Подозреваемый в хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере Кайрат Сатыбалдыулы был задержан и арестован на два месяца.
16 марта прошлого года Гульмира Сатыбалды была задержана в порядке статьи 128 УПК РК и водворена в ИВС Астаны.