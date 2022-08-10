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    • Суд освободил из-под стражи участника январских событий в Шымкенте

    10 Августа 2022 22:15

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда города Шымкента от 10 августа 2022 года изменен приговор Аль-Фарабийского районного суда города Шымкента в отношении участника январских событий Садибекова М.А. в части назначенного наказания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского суда.

    Ранее приговором Аль-Фарабийского районного суда города Шымкента Садибеков М.А. был признан виновным в призыве других лиц к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а также в принятии участия в массовых беспорядках, имевших место 5 января 2022 года, в ходе которого применил насилие в отношении сотрудника ДП г.Шымкента.

    Судом первой инстанции Садибекову М.А. было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

    При пересмотре уголовного дела в суде апелляционной инстанции каких-либо оснований, влекущих отмену либо изменение судебного акта в части доказанности вины осужденного, установлено не было.

    Правильность квалификации судом первой инстанции действий Садибекова М.А. по ст.272 ч.2 и ст.272 ч.3 УК никаких сомнений у судебной коллегии не вызвала, поскольку доказывается совокупностью исследованных судом доказательств.

    Кроме того, вину и квалификацию деяния сам осужденный не оспаривал, в апелляционной жалобе полностью признав свою вину, ставил вопрос лишь о смягчении назначенного наказания, с учетом обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание.

    «Судебная коллегия посчитала, что совокупность смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств дает основание полагать что исправление осужденного Садибекова М.А. возможно без изоляции от общества. Поэтому коллегия пришла к выводу о возможности назначения осужденному Садибекову М.А. условной меры наказания с применением ст.63 УК. Мера пресечения в отношении Садибекова М.А. в виде «содержания под стражей» отменена с освобождением его из-под стражи», - говорится в сообщении суда.

    Апелляционное постановление вступило в законную силу.


    #Суды #Права человека #Судебный процесс #Шымкент #ЧП-2022 #Алматинская трагедия
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