Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Суд оставил в силе решение МОН РК о лишении КазАТК генеральной лицензии

    25 Ноября 2020, 23:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана принял постановление в пользу Министерства образования и науки относительно лишения генеральной лицензии Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М.Тынышпаева. Заседание суда состоялось сегодня, 25 ноября, в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

    Судом рассмотрено административное дело по жалобе академии в отношении постановления Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК о лишении КазАТК генеральной лицензии на право ведения образовательной деятельности и приложений к ней по части 2 статьи 464 Кодекса об административных правонарушениях.

    «Таким образом, суд принял постановление в пользу Министерства образования и науки. Факты нарушений в образовательной деятельности академии, выявленные в ходе проверки Комитетом, были подтверждены судом», – отметили в Комитете по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК.

    Напомним, Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК принято решение о лишении генеральной лицензии Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева в Алматы. В течение года в Академии проводились плановые и внеплановые проверки, в ходе которых выявлены грубые нарушения законодательства в сфере образования.

    В частности, учебный процесс не был обеспечен качественным профессорско-преподавательским составом, базами производственной практики, необходимой учебной, учебно-методической и научной литературой. Образовательные программы не полностью соответствуют ожиданиям работодателей, что сказывалось на трудоустройстве выпускников.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Образование Судебный процесс МОН
    Новости по теме
    Новости по теме
    Отменить трехсменное обучение в школах к 2025 году планируют в СКО
    Опубликованы самые оригинальные шпаргалки на ЕНТ-2023
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    4 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы