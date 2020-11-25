Суд оставил в силе решение МОН РК о лишении КазАТК генеральной лицензии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана принял постановление в пользу Министерства образования и науки относительно лишения генеральной лицензии Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М.Тынышпаева. Заседание суда состоялось сегодня, 25 ноября, в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Судом рассмотрено административное дело по жалобе академии в отношении постановления Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК о лишении КазАТК генеральной лицензии на право ведения образовательной деятельности и приложений к ней по части 2 статьи 464 Кодекса об административных правонарушениях.

«Таким образом, суд принял постановление в пользу Министерства образования и науки. Факты нарушений в образовательной деятельности академии, выявленные в ходе проверки Комитетом, были подтверждены судом», – отметили в Комитете по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК.

Напомним, Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК принято решение о лишении генеральной лицензии Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева в Алматы. В течение года в Академии проводились плановые и внеплановые проверки, в ходе которых выявлены грубые нарушения законодательства в сфере образования.

В частности, учебный процесс не был обеспечен качественным профессорско-преподавательским составом, базами производственной практики, необходимой учебной, учебно-методической и научной литературой. Образовательные программы не полностью соответствуют ожиданиям работодателей, что сказывалось на трудоустройстве выпускников.