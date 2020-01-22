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    Суд оставил постановление о содержании Булата Бакауова под стражей без изменения

    22 Января 2020, 18:54

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Апелляционное постановление в отношении экс-акима Павлодарской области обжалованию не подлежит, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Постановление о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Бакауова Б. оставлено без изменения, а частная жалоба адвокатов - без удовлетворения», - сообщила пресс-секретарь суда Павлодарской области Анель Кусанова.

    Апелляционное постановление вступает в законную силу с момента его оглашения, то есть с 22 января 2020 года, является окончательным, обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора, опротестованию не подлежит, добавили в облсуде.

    Напомним, Булат Бакауов арестован на два месяца, его подозревают в преступлении по статье 362 части четвертой пункту третьему Уголовного кодекса Казахстана – за превышение власти или должностных полномочий в целях извлечений выгод и преимуществ для себя, других лиц, организаций. Дело взяла на контроль Генпрокуратура РК.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Суды Судебный процесс
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