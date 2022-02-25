Суд оштрафовал завуча сельской школы за неуважение к педагогу в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Директор школы-гимназии села Коксу в Шардаринском районе освобожден от занимаемой должности после конфликта между сотрудниками. Суд оштрафовал заместителя директора школы, рассматривается вопрос о ее увольнении, передает МИА «Казинформ».

Как сообщил ранее местный портал Otyrar.kz, педагог обвинила замдиректора в побоях. После избиения, по словам пострадавшей, она потеряла ребенка. Заместитель директора не отрицает, потасовка на собрании была, но утверждает, что к выкидышу беременной сотрудницы она не причастна. Райгуль Мусалиева заявила, что сотрудники настроены против из-за ее прямолинейности, пишет издание.

«Департамент по обеспечению качества в сфере образования Туркестанской области рассмотрел видеообращение, опубликованное в Facebook педагогом школы-гимназии им. Т. Айбергенова Шардаринского района. Сообщалось, что между педагогом и заместителем директора школы произошел конфликт из-за распределения педагогической нагрузки между учителями школы. Директор школы-гимназии имени Т. Айбергенова М. Каныбеков освобожден от занимаемой должности. В отношении заместителя директора Р. Мусалиевой было возбуждено административное дело за проявление неуважения к педагогу при исполнении им своих должностных обязанностей», - сообщил Департамент образования Туркестанской области на своей странице в Facebook.

Шардаринский районный суд вынес решение о выплате заместителем директора штрафа в размере 30 МРП.

В настоящее время в судебном порядке рассматривается вопрос об освобождении заместителя директора школы от занимаемой должности.

«Отметим, что законодательно школы находятся в подчинении акиматов. Руководителей управлений образования назначают акимы. Главы управлений, в свою очередь, назначают директоров школ. Финансирование также находится в ведении акиматов», - добавили в департаменте.