Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Суд оштрафовал симулировавшего припадок после вакцинации в Атырау

    28 Июля 2021, 16:08

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау суд оштрафовал иностранца, симулировавшего припадок после вакцинации от коронавируса на рынке «Дина», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Атырауском специализированном административном суде было рассмотрено дело в отношении 24-летнего гражданина Узбекистана, работающего на рынке «Дина» грузчиком. Во время получения прививки от коронавируса он устроил скандал, а после нее симулировал припадок. Все это снималось на видео и выкладывалось в соцсети. Приехавшая бригада скорой помощи отвезла гражданина Узбекистана в областную больницу, где в ходе осмотра никаких угроз здоровью у него обнаружено не было и его отпустили домой. Администрация поликлиники №3, сотрудники которой занимаются выездной вакцинацией на рынке, подала на симулянта в суд.

    «В процессе принимали участие ответчик и врач, которого мужчина оскорблял в ходе инцидента. Ответчик признал свою вину и попросил прощения у врача. Суд признал гражданина Узбекистана виновным по статье 434 КоАП РК (мелкое хулиганство) и оштрафовал на 10210 тенге. На такую же сумму оштрафована его работодатель – хозяйка бутика, принимавшая активное участие в скандале», - сообщили в пресс-службе суда.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Судебный процесс Коронавирус в РК Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    За взятку осудили инспектора рыбной охраны и рыбаков в Акмолинской области
    Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы
    На что жалуются казахстанцы в Конституционном суде
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта