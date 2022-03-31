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    Суд оштрафовал чиновника на 23 млн тенге в Туркестанской области

    31 Марта 2022, 17:25

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 24 марта текущего года Туркестанским городским судом осужден и.о. руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции Туркестанской области Дадаметов, и назначено наказание в виде штрафа в размере 23 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Антикоррупционной службы РК.

    Он признан виновным в получении взяток от 30 до 150 тысяч тенге от работников «Правительства для граждан» Туркестанской области Атанбекова, Налибаева, Пралиева и Камал за беспрепятственное назначение пенсий физическим лицам.

    Приговор в законную силу не вступил.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Коррупция Суды Другие государственные органы Регионы
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