Суд оправдал бывшего вице-министра энергетики Анатолия Шкарупу

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Казыбекбийский районный суд Караганды оправдал бывшего вице-министра энергетики Анатолия Шкарупу. Ему было предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств. Сегодня судья Жанат Егембердиева объяснила оправдательный приговор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Оглашение приговора экс-вице-министру энергетики Анатолию Шкарупе и бывшему председателю правления компании «Фонд развития ЖКХ» Кайсару Байдалы и директору компании ENERСО Ерлану Набиеву продлилось более трех часов.Судья Казыбекбийского районного суда города Караганды Жанат Егембердиева зачитала материалы дела, которые составили 115 томов.

Изучив материалы уголовного дела, опросив подсудимых, представителей потерпевших, свидетелей обвинения а также защиты, экспертов, специалистов суд пришел к выводу о том, что в действиях подсудимых отсутствует состав уголовного правонарушения.

«Органом досудебного расследования в обвинительном акте не был указан способ совершения уголовного преступление, а именно: каким образом было совершено хищение - путем присвоения или растратой. Проведенные по делу экспертизы, якобы подтверждающие сумму причиненного ущерба по делу, судом признаны недопустимым доказательством ввиду существенного нарушения порядка их производства, заключением экспертиз, экспертов, а также специалистов. Они не соответствовали действительности и поскольку они не подтверждали сумму ущерба. Факт преступного сговора между обвиняемыми судебным следствием не нашел своего подтверждения. В ходе судебного разбирательства не было добыто достаточных и неопровержимых доказательств виновности подсудимых. Проведенные по делу следственные действия доказательства виновности не содержат. Опрошенные свидетели стороны обвинения прямо или косвенно не подтвердили виновность подсудимых», - пояснила судья Казбекбийского районного суда города Караганды Жанат Егембердиева.

Также судья отметила, что в судебном следствии не была установлена сумма ущерба. А это говорит об отсутствии состава уголовного преступления.

Оправданные имеют право подать иск на органы следствия и потребовать возмещение морального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

Жанат Егембердиева вынесла постановление в адрес Генпрокуратуры за допущение нарушений норм УПК при расследовании этого уголовного дела.

Напомним, вице-министра энергетики Анатолия Шкарупу арестовали 18 ноября 2018 года. Его и еще двоих подозреваемых обвинили в хищении средств, выделенных АО «Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства» на приобретение и установку приборов учета тепла в Сарани Карагандинской области.

7 ноября 2018 года на заседании Совета безопасности в Акорде генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров сообщил, что не так давно назначенный на пост вице-министра энергетики Анатолий Шкарупа имеет отношение к хищению 215 млн тенге.