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    Суд оправдал бывшего ответсекретаря МИД РК после пересмотра дела

    22 Августа 2022, 21:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Судебная коллегия по уголовным делам суда города Нур-Султана рассмотрела уголовное дело в отношении бывшего посла РК в Узбекистане Утембаева Ерика и бывшего ответсекретаря МИД Карашева Анарбека и вынесла им оправдательный приговор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

    «Апелляционная коллегия пришла к выводу, что фактически по делу отсутствует ущерб, который является составной частью состава «злоупотребление служебными полномочиями». Обвинением не доказана причинно-следственная связь между деянием и последствиями, наступившими в результате злоупотребления Карашевым А.Б. должностными полномочиями, и пособничестве Утембаева и Нурекенова, что является обязательным признаком состава преступления», - сказано в сообщении суда.

    Для признания лица виновным в злоупотреблении должностными полномочиями необходимо было установить:

    - наличие цели извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций,

    - либо нанесения вреда другим лицам или организациям при использовании служебных полномочий.

    В ходе судебного следствия в апелляционной инстанции не нашло своего подтверждения злоупотребление служебным положением Карашевым и пособничество со стороны Утембаева и Нурекенова.

    По результатам рассмотрения дела судебной коллегией по уголовным делам вынесен оправдательный приговор.

    Ранее сообщалось, что в 2018 году бывшего ответственного секретаря министерства иностранных дел РК Карашева задержали за получение взятки. Занимая ответственную государственную должность, он покрывал противоправные действия руководителей подведомственных организаций министерства Сакеновой, Нурикенова и Джумасановой. За это Карашев на системной основе получал от них незаконные вознаграждения, составившие свыше 10 млн тенге. В 2020 году суд назначил Карашеву и Утембаеву 2 года ограничения свободы (санкция статьи предусматривает до 7 лет ограничения или лишения свободы), Нурекенову - 5 лет, Сакеновой, Джумасановой - по 2 года лишения свободы.

    Фото: astana.sud.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью Суды Судебный процесс
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