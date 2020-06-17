Суд обязал Bek Air вернуть клиентам стоимость авиабилетов на отмененные авиарейсы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Турксибском районном суде Алматы прошло заседание по групповому иску Комитета по защите прав потребителей к авиакомпании АО «Bek Air» по возврату денежных средств пассажирам отмененных рейсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Комитет представляет интересы казахстанцев, которые требуют у авиакомпании возврата денег на общую сумму свыше 50 млн тенге.

«Cуд решил исковое заявление Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК удовлетворить. Признать право потребителей услуг АО «Bek Air» на возмещение полной стоимости ранее приобретенных билетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителей. Обязать АО «Bek Air» возместить полную стоимость ранее приобретенных билетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителя. Взыскать с АО «Bek Air» уплаченную сумму за авиабилеты в пользу потребителей», - зачитала постановление судья Алия Менлибаева.

Напомним, 27 декабря 2019 года борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

Погибли 12 человек, пострадали 69 человек. 51 пострадавший госпитализирован в городские больницы: Больницу скорой неотложной помощи, Алматинскую многопрофильную клиническую больницу, в Центр детской неотложной помощи.

В городскую клиническую больницу №4 поступил 21 человек. Двое скончались в первые два часа по прибытию в клинику, полученные травмы были несовместимые с жизнью. Остальные 19 человек были стабилизированы и выписаны на амбулаторное лечение.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.