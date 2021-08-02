Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Суд наложил денежное взыскание на акима района в СКО

    2 Августа 2021, 12:11

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Специализированный межрайонный административный суд Северо-Казахстанской области наложил денежное взыскание на акима Кызылжарского района и временно исполняющего обязанности руководителя отдела земельных отношений этого же района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы областного суда, решение о наложении взыскания было принято на предварительном слушании по административному делу по иску ТОО об оспаривании действий земельной комиссии.

    «Основанием для наложения денежного взыскания явилось непредставление в суд письменного отзыва на иск и материалов конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования. В силу Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» аким является должностным лицом, осуществляющим руководство и контроль на территории административно-территориальной единицы. Руководитель госоргана несете персональную ответственность за выполнение возложенных на государственный орган задач и функций», - прокомментировали в пресс-службе.

    Чиновники заплатят по 10 МРП, что составляет 29 170 тенге.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Судебный процесс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    За взятку осудили инспектора рыбной охраны и рыбаков в Акмолинской области
    Школам Уральска переданы новые автобусы
    Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта