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    Суд над вайнерами по делу о финпирамиде начался в Алматы

    21 Декабря 2022, 16:44

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы началось предварительное слушание по уголовному делу по факту создания и руководства финансовой пирамидой Mudarabah Capital, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Дело рассматривает судья Камшат Саурова. Всего на скамье подсудимых находятся 12 человек, в том числе два известных вайнера Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов. Еще один вайнер Азимжан Саидбаев ранее был объявлен в розыск.

    Суд проходил в онлайн-формате. Несколько адвокатов подсудимых в ходе заседания попросили провести судебное заседание в оффлайн формате из-за большого количества участников, однако судья отклонила их ходатайство.

    В ходе предварительного слушания подсудимые и их адвокаты просили суд изменить меру пресечения в виде домашнего ареста, а некоторые - прекратить в отношении них уголовное дело.

    В частности, руководитель ТОО «Astex» А. К. не согласился с обвинительным актом, попросил суд изменить меру пресечения на домашний арест и пересмотреть дело. Он заявил, что болеет онкологией и воспитывает трех несовершеннолетних детей. Кроме того, в период досудебного расследования его компания выплатила потерпевшим более 300 млн тенге. По его словам, он готов встретиться с каждым инвестором лично и решить вопрос мирным путем.

    А подсудимый Б., который является директором «Mudarabah Capital», попросил судью провести полное расследование, так как считает, что к ответственности не привлечены основные участники. Он утверждает, что организаторами финпирамиды являются руководители ТОО «Astex» и «Тендерная биржа Казахстана» А. К. и Ч. К., а также женщина Д. Р. Также он извинился перед своими вкладчиками.

    «Я хочу извиниться перед клиентами Mudarabah Capital, как директор этой компании. Я хочу сказать, что мы вернем все ваши деньги, я вам обещал это. Я вам слово давал. Потерпите чуть-чуть. Сейчас мои руки связаны. Но скоро вы получите свои деньги», - пообещал он.

    Адвокаты вайнера Мейирхана Шерниязова заявили, что их подзащитные обвиняются по статьям 217 части 3 пункта 1,2 и 262 части 2 УК РК.

    «Ознакомившись с материалами уголовного дела, мы приходим к выводу, что в действиях наших подзащитных отсутствуют признаки состава преступления по вышеуказанными статьям Уголовного кодекса. По Мейрхану Шерниязову все собранные по делу материалы наоборот свидетельствует о его невиновности… Обвинения в отношении Шерниязова построены только на том, что он являлся учредителем и рекламировал ТОО «Mudarabah Capital», получал от этого товарищества за свою трудовую деятельность денежное вознаграждение. Право на получение такого вознаграждения предусмотрено уставом ТОО», - заявили они.

    По мнению адвокатов, следствие шло с нарушениями. Они попросили суд прекратить уголовное дело в отношении своих подзащитных и признать их потерпевшими. Сам Шерниязов поддержал своих адвокатов.

    Мейржан Туребаев ходатайствовал о привлечении его жены в качестве его защитника. Также он попросил суд о возврате дела прокурору, так как, он считает, что следователем были допущены очень много нарушений. Его адвокат поддержал своего подзащитного и попросил суд изменить меру пресечения в отношении Мейржана Туребаева на домашний арест. Он заявил, что у него имеется четверо несовершеннолетних детей, и он ранее не привлекался к уголовной ответственности.

    В апреле этого года вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были взяты под стражу по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital сроком на 10 дней. Позже их арест продлили на несколько месяцев.

    В октябре 2021 года в Алматы был задержан руководитель компании «Mudarabah Capital» за организацию финансовой пирамиды. В целом 14 человек признаны подозреваемыми по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital.

    В рекламе этой компании снимались популярные казахстанские вайнеры - Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. Видео о финпирамиде было опубликовано на странице бывшего замначальника полиции Алматы в соцсетях.

    Весной этого года одна из жертв финансовой пирамиды «Mudarabah Capital» подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД в Нур-Султане.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Суды Финансовая пирамида
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