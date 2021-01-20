Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Суд над Куатом Хамитовым перенесли: он не смог подключиться к интернету

    20 Января 2021, 12:36

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Суд над бойцом ММА Куатом Хамитовым перенесли в Алматы. Он не смог подключиться к интернету из-за плохой связи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Судья Алмалинского районного суда у адвоката спросил, почему Куат Хамитов не подключился к суду.

    «Господин судья, он не может подключиться по техническим причинам. Уже прошло 20 минут. Я тоже еле подключился. Кажется интернет плохой. Мы можем перенести процесс на другой день?», - сказал адвокат подсудимого.

    Прокурор согласился и заявил, что нельзя проводить процесс без его участия. В итоге заседание перенесли на другой день.

    Куат Хамитов подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 272 УК РК (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами).

    Напомним, в сентябре прошлого года казахстанский боец ММА Куат «Найман» Хамитов был доставлен в департамент полиции Алматы из-за видео в соцсетях с призывами к насилию. Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 272 УК РК.

    Позже видео спортсмена прокомментировали в МВД.

    Отметим, 22 января в рамках AMC FIGHT NIGHTS Куат Хамитов в Магнитогорске сразится российским файтером Алексеем Ильенко.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Судебный процесс
    Новости по теме
    Новости по теме
    «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
    Мошенники используют имена и фото известных блогеров, представляясь брокерами
    17 мирных жителей погибли при авиаударе в Судане
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта