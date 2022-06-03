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    Суд над Елжаном Биртановым: переводчик отказалась участвовать в процессе

    3 Июня 2022, 10:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Переводчик, представленная судом для перевода с английского на русский язык, отказалась от участия в суде по делу бывшего министра здравоохранения РК Елжана Биртанова после вопросов со стороны защиты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Это второй переводчик, которого предложил суд для участия в процессе. Адвокаты и защитники экс-министра и бывшего вице-министра Олжаса Абишева по очереди задавали вопросы об опыте работы, конкретных примерах перевода документов, родственниках и знакомых в правоохранительных органах, образовании, участия в тестированиях IELTS или TOEFL, повышении квалификации, компетенции в синхронном переводе, знаниях терминологии в сфере IT и другие.

    «С таким настроем со стороны защиты, я сама отказываюсь участвовать. У меня ни к кому никаких претензий нет, но в этом деле я сама участвовать отказываюсь», - сказала переводчик, отметив, что хочет поберечь свое здоровье.

    Судья Ибрагим Алькенов решил, что следующее рассмотрение переводчика будет 9 июня, вопросы о компетенции специалиста будут сниматься. После выбора переводчика сразу начнется судебный процесс.

    Елжан Биртанов в ответ попросил дать время для полноценного перевода документов и возможность для всех участников ознакомиться с материалами уголовного дела. По его словам, среди документов есть подтверждение от хорватской компании Ericsson Nicola Tesla о выполненных работах. Прокуроры, по мнению Е. Биртанова, после ознакомления с бумагами могут сами заявить о прекращении дела за отсутствием состава преступления.

    Ранее сторона защиты просила отвод прокурорам, представителю Министерства здравоохранения РК и самому судье Ибрагиму Алькенову.

    Предварительные слушания по уголовному делу начались 26 января. 28 января суд вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений. Повторно в суд оно поступило в начале мая.

    Досудебное расследование в отношении бывших министра здравоохранения Елжана Биртанова и вице-министра Олжаса Абишева завершилось в июле прошлого года.

    Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 млн долларов США, или 1,5 млрд тенге.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Борьба с преступностью Здравоохранение Судебный процесс Борьба с коррупцией
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