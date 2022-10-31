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    Суд над экс-замакима Хаменовой: прокурор просит 7 лет лишения свободы

    31 Октября 2022, 14:13

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау продолжается судебный процесс над экс-заместителем акима области Бактыгуль Хаменовой и группой лиц. Прокурор Лаура Асанова запросила суд осудить Хаменову на 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Назначить 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать государственные должности. Отбывание срока наказание определить в учреждении средней безопасности. Также лишить Хаменову ордена «Курмет». Ко времени содержания под стражей Хаменовой зачесть срок наказания из расчета 1 день под стражей за 1,5 дня. В связи с наличием несовершеннолетнего ребенка у подсудимой прошу отсрочить наказание до трех лет», - сказала в своей речи на суде представитель прокуратуры Лаура Асанова.

    Такой же срок наказание запросила представитель прокуратуры для бывшего главы областного управления культуры Акылбека Рыскалиева.

    По еще одному фигурантку дела - руководителю ТОО Умиртаю Адамову, который подозревается в даче взятки, прокурор запросила наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии средней безопасности.

    11 августа в Атырау начался суд в отношении заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области Акылбека Рыскалиева и директора ТОО «Балкыту» Умиртая Адамова. Бакытгуль Хаменову, занимавшую должность заместителя акима Атырауской области, задержали по подозрению в получении взятки из выделенных средств на установку памятника Абаю. В декабре домашний арест ей заменили на содержание под стражей в следственном изоляторе.

    Ранее сообщалось, что Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения.

    Сегодня на суде по делу экс-замакима Атырауской области Хаменовой были допрошены сотрудники Антикора.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Суды Судебный процесс
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