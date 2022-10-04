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    Суд над экс-замакима Хаменовой перенесли в Атырау

    4 Октября 2022, 17:12

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Суд над экс-заместителем акима Атырауской области Хаменовой перенесли на более поздний срок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе областного суда, назначенное на 3 октября очередное судебное заседание по делу экс-заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой перенесено на 13 октября.

    Судебное заседание, на котором планировалось продолжить прения сторон, должно было пройти в городском суде №2.

    Заседание перенесено в связи с тем, что председательствующий на суде судья Жумагали Ташимов заболел.

    Как ранее сообщалось, начался судебный процесс в отношении заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области Акылбека Рыскалиева и директора ТОО «Балкыту» Умиртая Адамова. Они обвиняются в получении взятки по предварительному сговору.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Коррупция Суды
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