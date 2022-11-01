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    Суд над экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой продолжится 14 ноября

    1 Ноября 2022, 15:29

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Суд над экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, руководителем управления культуры, развития языков и архивного дела региона Акылбеком Рыскалиевым и директором ТОО «Балкыту» Умиртаем Адамовым продолжится 14 ноября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Атырауском городском суде №2 продолжились прения сторон по делу экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела региона Акылбека Рыскалиева и директора ТОО «Балкыту» Умиртая Адамова. Накануне представитель прокуратуры запросила для подсудимых от 4,5 до 7 лет лишения свободы. Затем слово предоставили Бакытгуль Хаменовой.
    В своем выступлении подсудимая опровергла все обвинения, завив, что невиновна.

    Судья объявил, что разбирательство по материалам дела продолжится 14 ноября.

    Как ранее сообщалось, 11 августа в Атырау начался суд в отношении заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области Акылбека Рыскалиева и директора ТОО «Балкыту» Умиртая Адамова. Бакытгуль Хаменову, занимавшую должность заместителя акима Атырауской области, задержали по подозрению в получении взятки из выделенных средств на установку памятника Абаю. В декабре домашний арест ей заменили на содержание под стражей в следственном изоляторе.

    Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения.

    В суде по делу экс-замакима Атырауской области Хаменовой допросили сотрудников Антикора.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Коррупция Судебный процесс Регионы Атырау
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