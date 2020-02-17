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    Суд над экс-вице-министрами энергетики: руководитель проектной компании сделал заявление

    17 Февраля 2020, 18:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане продолжается процесс над бывшими вице-министрами энергетики Гани Садибековым и Бакытжаном Джаксалиевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе судебного процесса генеральный директор проектной организации «Каскад» Кайрат Исмагамбетов сделал заявление касательно очистки озера Карасу в Щучинско-Боровской курортной зоне.

    «Стоимость работ (по очистке озера Карасу – прим. редакции) была увеличена за счет изменения показателей сухого вещества с 8% до 2,14%. Такое решение принято в мае 2016 года вице-министром энергетики Гани Садибековым. В мае 2016 года в наш адрес поступило письмо, в котором было указано о необходимости учесть лабораторные испытания, проведённые ТОО «Аймак и К», - сказал Кайрат Исмагамбетов в ходе судебного процесса в Нур-Султане.

    «Нанятые директором подрядной организации «Аймак и К» Д. Дуанбеком бывшие работники «Каскад» вывели расчеты с учетом увеличения объема гидросмеси с 541 тыс. кубов до 2 млн 350 тыс. кубов, что превышает объем работы в 3,5 раза. Как общепринято, кто оплачивает, тот и управляет ими», - отметил он.

    По его словам, ТОО «Каскад» занималось сводом документов и формированием проекта, также предоставлением их в Госэкспертизу посредством электронного портала. Он также проинформировал, что общий объем ила в озере Карасу составляет 323 тысячи кубометров.

    «Этот показатель невозможно было изменить вследствие того, что были бы явно завышены все показатели по данному проекту. Другие расчетные показатели на начальном этапе, в процессе чистки не влияют на стоимость проекта. Общий объем воды в озере Карасу составляет 700 тысяч кубов. Путем увеличения гидросмеси – 2 млн 350 тысяч кубов равно означало бы, что озеро Карасу перекачивалось бы в три раза. Тоже немаловажный факт», - отметил свидетель.

    Он заверил, что не думал о завышении стоимости проекта до 7,5 млрд тенге.

    «Задание на проектирование проекта Гани Садибековым было утверждено 16 ноября 2016 года. На тот период оборудование не работало. Проект находился в экспертизе. Соответственно невозможно было провести лабораторные исследования на предмет определения содержания сухого вещества в гидросмеси за 2 дня. Об этом знали руководство Министерства энергетики. В начале 2017 года Министерство энергетики в лице руководства по закону могли привести корректировку путем отзыва лабораторных испытаний, проведенных ТОО «Аймак и К». Но это не было сделано», - добавил он.

    «Не снимая свою ответственность, заявляю, что ТОО «Каскад» я принял в плачевном состоянии. В сговор ни с кем не вступал. Денежные средства в 1,2 млн, полученные мною от Дуанбек Д., потратил на нужды предприятия. Ничего не оставил. Зная указанные нарушения об увеличении стоимости проекта до 7,5 млрд тенге по озеру Карасу, в первую очередь, должен был реагировать государственный орган (Министерство энергетики), а не частное ТОО в моем лице», - заявил гендиректор компании «Каскад».

    Напомним, ранее в качестве свидетеля свои показания давала бывший заместитель директора департамента управления отходами Министерства энергетики Бизара Досмакова.

    Кроме того, о подробностях касательно объема очистки озера Карасу Щучинско-Боровской курортной зоны в ходе суда доложил и бывший специалист технадзора ТОО «Стройинтеграция» Александр Лыков.

    Также был допрошен генеральный директор Акционерного общества «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» Бегман Кульбаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Судебный процесс
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