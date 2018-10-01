Суд МФЦА провел первое юридическое соревнование среди студентов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Университете КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева суд МФЦА и Международный арбитражный центр (далее - МАЦ) впервые провели знаменитое юридическое студенческое соревнование «Moot Court», а также определили победителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Moot Court» - это игровой судебный процесс, проводящийся согласно традициям английского общего права.

Игровой судебный процесс проводится судом МФЦА и МАЦ в рамках поддержки развития юридического образования в Республике Казахстан и Евразийском регионе.

В соревновании приняли участие две студенческие команды, представляющие Университет КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева и Университет КИМЭП. Весь процесс проводился на английском языке - официальном языке Международного финансового центра «Астана».

В ходе игрового судебного процесса студентами обеих команд была представлена юридическая проблема, которую они раннее тщательно изучили, подготовили письменные документы истца или ответчика в защиту своей позиции.

Кроме того, студентам была предоставлена возможность продемонстрировать навыки публичного выступления перед опытными судьями-практиками.

К слову, судьями на игровом судебном процессы «Moot Court» были - сэр Робин Джейкоб, судья суда МФЦА и всемирный эксперт в вопросах законодательства об интеллектуальной собственности; сэр Стивен Ричардс, судья суда МФЦА и признанный знаток антимонопольного законодательства; а также Лорд Манс, председатель Ассоциации международного права, ранее занимавший должность заместителя председателя Верховного суда Великобритании. Их общий профессиональный опыт в судопроизводстве составляет более 90 лет.

Судья суда МФЦА, сэр Робин Джейкоб высоко оценил уровень подготовки обеих студенческих команд, а также проявленный интерес к английскому общему праву.

«Подобный игровой формат проведения судебного процесса дают уверенность студентам, им предоставляется шанс попрактиковаться перед настоящими судьями. Польза от таких игровых судебных процессов заключается в том, что они позволяют студентам готовиться к игровому судебному процессу, изучать определенную область права и почувствовать себя настоящими юристами», - сказал сэр Робин Джейкоб.

По итогам студенческого соревнования Университет КИМЭП занял первое место и был награжден специальным кубком «The AIFC Court & IAC Moot Final Winners Cup». Все участники игрового судебного процесса получили возможность пройти практику в суде МФЦА и МАЦ.