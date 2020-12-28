Суд МФЦА и МАЦ представили результаты деятельности за 2020 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начало деятельности Суда МФЦА и МАЦ было положено 1 января 2018 года, за прошедший период общее количество дел в Суде МФЦА и МАЦ составило 296, из них в текущем году было рассмотрено 291 дело, передает МИА «Казинформ».

В Суд МФЦА было подано 12 дел и было вынесено 9 решений. В МАЦ было рассмотрено 282 дела, требующих арбитражного разбирательства и медиации. Количество арбитражных дел значительно возросло, при этом большинство из них было урегулировано с помощью медиации. В результате успешного урегулирования споров путем медиации, уменьшилась необходимость в последующем арбитражном процессе или судебном разбирательстве по этим делам.

В делах принимали участие стороны из 11 стран, в том числе из Казахстана (среди них 11 разных городов и регионов Казахстана), России, Китая, Узбекистана и Великобритании. Предметом споров являлись вопросы, связанные с договорами, невыплатой задолженности, долговыми обязательствами, прочими финансовыми вопросами, предоставлением услуг, трудовыми отношениями и имуществом (в том числе земельная собственность). К числу действующих правовых норм относились законы МФЦА, Казахстана и России.

Все постановления и арбитражные решения были успешно выполнены на 100% с использованием специально разработанной пошаговой процедуры Суда МФЦА, обеспечивающей их эффективное исполнение.

В связи с началом глобальной пандемии COVID-19 в марте 2020 года Суд МФЦА и МАЦ перевели работу в режим онлайн и добились бесперебойного функционирования деятельности и предоставления услуг. Урегулирование и разрешение всех споров осуществлялось в электронном формате бесплатно для сторон на ведущей цифровой платформе eJustice, которая использует электронную систему судопроизводства для рассмотрения дел и видео технологии для проведения досудебных и судебных слушаний.

На данный момент 222 юристов зарегистрированы в суде МФЦА с правом предоставления интересов сторон в суде. Среди них юристы из 23 стран (25 юрисдикций), в том числе из США, Великобритании, Европы, Центральной Азии, Африки, Азии, Австралии и Новой Зеландии. В настоящее время Суд МФЦА и МАЦ признаны международным юридическим сообществом во всем мире.

Типовые положения Суда МФЦА и МАЦ по урегулированию споров были включены в более чем 4000 бизнес контрактов, в частности, в контракты с участием компаний Шеврон и ТОО «Тенгизшевройл». Это стало результатом инициативы Суда МФЦА и МАЦ по увеличению числа организаций, делающих выбор в пользу Суда МФЦА и МАЦ для разрешения коммерческих споров в Центральной Азии.

Суд МФЦА и МАЦ подписали 31 Меморандум о взаимопонимании с местными и международными центрами урегулирования споров, ассоциациями юристов и партнерами по обучению. В рамках Программы вебинаров 2020 года судом МФЦА и МАЦ был проведен 31 вебинар, также были организованы лекции с участием Председателя Суда МФЦА, Председателя МАЦ, Регистратора и руководителя аппарата, судей Суда МФЦА, арбитров и медиаторов МАЦ. В 2020 году Суд МФЦА и МАЦ провели два студенческих игровых процесса, в которых приняли участие представители юридических вузов Казахстана и стран СНГ. Более 2000 граждан Казахстана прошли обучение в соответствии с международными стандартами по урегулированию споров при участии Суда МФЦА и МАЦ.

Кристофер Кэмпбелл-Холт, регистратор и руководитель аппарата Суда МФЦА и МАЦ, прокомментировал следующее:

«2020 год был знаменательным годом для Суда МФЦА и МАЦ. Несмотря на трудности, возникшие в связи с глобальной пандемией COVID-19, наши услуги, предлагаемые в режиме онлайн, доказали свою привлекательность для бизнеса и деловых людей во всем мире. В результате создания новых партнерских отношений и проведения масштабных программ обучения мы добились значительного увеличения числа судебных дел, успешного исполнения судебных и арбитражных решений, внесли заметный вклад в развитие юридического и делового сообщества Казахстана и Центральной Азии. На данном этапе нашей деятельности мы смогли достичь более масштабных результатов, превосходящих наши ожидания, по сравнению с аналогичными центрами по урегулированию споров в других международных финансовых центрах. У нас амбициозные планы на будущее, и мы с нетерпением ждем 2021 год».

Для справки: Международный финансовый центр «Астана» создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева в рамках Плана нации «100 шагов по реализации пяти институциональных реформ». 2 июля 2020 года в рамках заседания Совета по управлению МФЦА принята Стратегия развития Центра до 2025 года.

В соответствии с ней видение МФЦА заключается в становлении в качестве ведущего международного финансового центра в регионе, включающем Центральную Азию, Кавказ, страны ЕАЭС, Западный Китай, Монголию и Восточную Европу.

Миссией МФЦА является содействие устойчивому долгосрочному развитию региона. Как отметил Глава государства К.Токаев, «МФЦА с его уникальными возможностями может выступить в качестве универсальной платформы, связывающей страны региона».

Стратегические направления устойчивого развития МФЦА включают развитие экономики замкнутого цикла, финансовых технологий и «цифрового финансового центра». https://aifc.kz/

Суд МФЦА является независимым органом и основан на принципах общего права Англии и Уэльса и стандартах ведущих международных финансовых центров. Суд МФЦА состоит из суда первой инстанции и апелляционного суда. Для обеспечения оперативного разрешения незначительных по сложности и сумме споров, в суд первой инстанции входит суд мелких тяжб.

Суд МФЦА не осуществляет административное и уголовное судопроизводство и обладает исключительной юрисдикцией для обеспечения разрешения споров между участниками, органами МФЦА и споров по операциям, осуществленным в МФЦА в соответствии с правом МФЦА. Вместе с тем Суд МФЦА может рассматривать споры, которые переданы суду МФЦА по соглашению сторон. https://court.aifc.kz/

Международный арбитражный центр МФЦА (AIFC International Arbitration Centre) является независимым органом и основан в соответствии со стандартами ведущих международных финансовых центров.

В состав арбитров МАЦ входят ведущие международные арбитры, которые имеют многолетний опыт по арбитражам в сфере недропользования, торговли, нефтегазового сектора, строительства, энергетики, исламских финансов, банкинга, интеллектуального права и других сфер коммерческого и гражданского права. https://iac.aifc.kz/