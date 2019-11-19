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    Суд и Международный арбитражный центр МФЦА подписали меморандумы о сотрудничестве с российскими арбитражными институтами

    19 Ноября 2019, 17:40

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Суд МФЦА и Международный арбитражный центр (далее «МАЦ») подписали меморандумы о сотрудничестве с ведущими арбитражными институтами России, передает МИА «Казинформ».

    В Москве меморандумы были подписаны регистратором и руководителем аппарата Суда МФЦА и МАЦ с Российской арбитражной ассоциацией (РАА), которая объединяет юридические фирмы, практикующих юристов и академиков по всей России.

    Ранее суд МФЦА и МАЦ подписали меморандумы о сотрудничестве с Российским институтом современного арбитража, который развивает и продвигает профессиональный и независимый арбитраж в России.

    Эти документы расширяют сотрудничество и региональное признание суда МФЦА и МАЦ среди юридического и арбитражного сообществ России, также они укрепляют репутацию обоих органов в качестве ведущей площадки по разрешению коммерческих споров в регионе. Организация совместных проектов в сфере правого образования и профессионального обучения, исследовательских инициатив, а также совместные информационные кампании станут основными направлениями сотрудничества Суда МФЦА и МАЦ с их российскими партнерами.

    Процесс подписания проходил в рамках специального бизнес-завтрака в Москве, в котором приняли участие члены РАА, а представители юридических фирм и корпоративного сектора. В ходе мероприятия гости познакомились с особенностями деятельности суда МФЦА и МАЦ в качестве нового направления для арбитража и судопроизводства в регионе.

    «Наша площадка для разрешения споров в МФЦА открыта для всего региона. Мы рады признанию и сотрудничеству с нашими российскими партнерами. Мы уверены, что это сотрудничество поможет продвигать и развивать наши арбитражные услуги как экономически эффективную альтернативу традиционному судопроизводству для разрешения коммерческих и инвестиционных споров», - отметил регистратор и руководитель аппарата суда МФЦА и МАЦ Кристофер Кэмпбелл-Холт.

    «То, что было сделано в Казахстане, впечатляет. Образование суда МФЦА и МАЦ – это прекрасный пример для всего постсоветского региона, как государство может поощрять привлечение иностранных инвестиций путем создания судебных и арбитражных институтов мирового класса», - сказал председатель правления РАА Владимир Хвалей.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МФЦА - фин. центр "Астана"
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