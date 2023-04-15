Судьбу медведей после убийства человека решают в Италии

РИМ. КАЗИНФОРМ - В Италии разгораются споры о судьбе медведей после гибели 26-летнего бегуна Андрея Папи в результате нападения дикого животного, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Активисты экологических организаций выступают в защиту медведей, которые, по их словам, просто следуют инстинктам в отсутствии достаточно эффективных мер по защите людей и природы. Администрация автономной области Трентино-Альто-Адидже предписала умертвить трёх наиболее опасных особей, с остальным глава региона Маурицио Фугатти предложил разбираться зоозащитникам.

Власти региона уже не в первый раз ставят вопрос о забое медведей, которые в последние годы неоднократно нападали на людей. Суд эти решения блокировал.

Крупных хищников стали возвращать в леса Трентино в рамках программы Международного фонда дикой природы с конца 1990-х ради восстановления экосистемы. Защитники животных считают, что власти недостаточно сделали для реализации этого проекта, который теперь оказался под угрозой.

Трентино - не единственный регион, который столкнулся с проблемами из-за роста популяции медведей. В Словении принята программа, по которой должны быть убиты 200 из 1100 особей.

Зоозащитники уверяют, что достаточно было бы просто давать всем, кто идёт в горы, надёжные инструкции и перцовые баллончики.



