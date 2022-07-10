Судьба сайгаков в Казахстане: что говорят экологи, ученые и о чем заявляют фермеры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как достичь экономического и экологического баланса, при этом сохранив популяции сайгаков, и не навредить сельскохозяйственным предприятиям? Необходимо ли регулировать численность сайгаков? На эти вопросы попытались ответить экологи, эксперты, представители Минэкологии во время заседания круглого стола «Управление численностью популяции сайгаков», прошедшего в столице. О том, что говорят эксперты и ученые, а также что предлагают фермеры на фоне регулирования численности животных в стране, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Сведения о численности и популяции сайгаков

Общая численность трех популяций сайгаков в Казахстане по данным авиаучета весной 2022 года составила 1 млн 318 тыс. Из них уральской популяции - 801 тыс. особей, бетпакдалинской - 489 тыс, устюртская - 28 тыс. особей. Необходимо подчеркнуть, что 95% сайгаков со всего мира обитают в Казахстане.

Председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Нурлан Кылышбаев напомнил, что из-за резкого снижения численности сайгаков с 1999 года в Казахстане введен запрет на их использование до 2023 года за исключением научных целей.

«Благодаря принятым мерам обеспечен ежегодный рост их численности в среднем на 40% - с 152 тыс. особей в 2017 году до 1 млн 300 тыс. особей в 2022 году. Значительный урон популяции этих животных наносят, хотя и непостоянно, инфекционные заболевания. Проанализировав динамику численности сайгаков с 1980 года, отмечено 11 случаев массового падежа животных в среднем каждые 3,5 года, при которых в среднем погибало 34% всей популяции, либо 18% от всей численности», - сказал председатель Комитета.

До настоящего времени неизвестно, что является спусковым механизмом вспышки инфекционных заболеваний для данного вида животных. Один из значительных массовых падежей сайгаков произошел в 2015 году, когда было утилизировано свыше 150 тыс. павших сайгаков под пастреллезом.

Сайгак является растительноядным животным, основа его питания составляет травянистые растения (более 80 видов). В зависимости от наличия и доступности кормы сайгаки совершают регулярные сезонные миграции.

В свою очередь, Комитетом лесного хозяйства и животного мира рассматриваются различные варианты управления популяциями сайгаков.

«Проведены консультации с заинтересованными государственными органами, заключен договор с научной организацией «Институт зоологии» на проведение научных исследований. До выработки определенных решений инспекторами РГКП «Охотзоопром» и областными территориальными инспекциями лесного хозяйства и животного мира даны поручения о содействии сельхозтоваропроизводителям по отпугиванию сайгаков от посевных площадей. В целях сокращения негативного воздействия сайгаков в связи с ростом их численности считаем целесообразными введения моратория на закрепление сельхозугодий в местах массового скопления, усиления мониторинга путей миграции, изучения вопроса строительства экодуков», - сказал Нурлан Кылышбаев.

Одной из мер сокращения негативного воздействия сайгаков является создание в текущем года в Бокейординского резервата и Ащиозекского заказника общей площадью 657 504 га, где планируется содержать основную массу сайгаков уральской популяции на особо охраняемой природной территории.

Регулирование численности сайгаков могут начать с 15 сентября

Как проинформировал председатель Комитета, Институтом зоологии предоставлено биологическое обоснование регулирования численности сайгаков на 2022 год.

«Согласно научному заключению в связи с резким увеличением численности уральской популяции сайгаков, приведшей к конкуренции с домашними животными из-за кормов и водопоев, заходов сайгаков на посевы сельскохозяйственных культур, возникла необходимость регулирования чрезмерно возросшей численности сайгаков. Необходимо отметить, что подобная ситуация также наблюдается и в бетпакдалинской популяции», - сказал Нурлан Кылышбаев.

В соответствии с биологическим обоснованием рекомендуемый объем изъятия сайгаков уральской популяции в 2022 году составляет 10% от учетной численности, в том числе, взрослых самцов-рогачей - 5%, взрослых самок - 47,5%, и сеголеток - 47,5%.

Объем изъятия для бетпакдалинской популяции на территории Костанайской, Акмолинской областях на 2022 год рекомендуется изъятие в размере 2,5% от учетной численности. В том числе - взрослых самцов - 5%, взрослых самок - 47,5%, и сеголеток - 47,5%.

В Минэкологии сообщили, что оптимальный срок проведения регулирования численности сайгаков как с биологической, так и с экономической точки зрения - с 15 сентября по 30 ноября.

Также в ведомстве предлагают регулировать численность животных силами РГКП ПО «Охотзоопром».

«Согласно научному заключению регулирование численности сайгака, учитывая его биологические особенности, должно проводиться силами специализированной организации уполномоченного органа. Рогу сайгака, полученной в результате регулирования численности, собранная в результате естественной смертности , конфискованная у браконьеров и на таможнях, необходимо сосредоточить специализированной организации уполномоченного органа с обязательной их инвентаризации и маркировки», - пояснил Нурлан Кылышбаев.

До начала проведения регулирования численности Комитетом лесного хозяйства и животного мира планируется включить сайгаков в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию.

«Мы предлагаем регулировать численность сайгаков силами уполномоченного органа – нашей специализированной организации «Охотзоопром», которая до сегодняшнего дня выполняла функции охраны данного вида животных. Это специалисты высококлассного уровня, которые знают и повадки и пути миграции сайгаком. Мы предлагаем, чтобы было под контролем не только представителей «Охотзоопрома», а также под контролем территориальных инспекций по охране животного мира, природоохранной полиции», - позже прокомментировал Н. Кылышбаев журналистам.

При этом в ведомстве заявили: население не будет участвовать в регулировании численности сайгаков.

По сведениям Минэкологии, создается рабочая группа по определению механизма изъятия с учетом рекомендации Института зоологии.

«Допуск населения к регулированию, или как вы говорите, к отстрелу, не рассматривается. Это во избежание рисков увеличения браконьерства, бесконтрольной охоты», - прокомментировал журналистам председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира.

Что говорят ученые

Как говорят ученые, численность уральской и бетпакдалинской популяции уже достигли того уровня, при котором велся ежегодный промысел. Однако, устюртская популяция все еще находится на критическом уровне, несмотря на устойчивый рост в последние годы.

«Мы видим, что численность уже перевалила исторический максимум. Можно констатировать, что введенный мораторий и охранные меры сыграли свою положительную роль. Однако, существует ряд проблем, которые не дают никакого права рекомендовать открытие промысловой и любительской охоты. Прежде всего, численность устюртской популяции все еще находится на критическом уровне. Оптимальный уровень численности сайгаков с учетом антропогенного фактора до сих пор не установлен. Отсутствуют нормативно-правовые акты, регламентирующие охоту на сайгаков. Например, отсутствует механизм распределения квот по охотхозяйствам», - сказал во время обсуждения заведующий лаборатории триологии Института зоологии Алексей Грачев.

Ученые и фермеры заявляют: в связи с увеличением численности сайгаки стали вытаптывать и съедать посевы, пастбища. По словам ученых, сайгаки вместе с тем могут стать распространителями различных заболеваний.

Появился конфликт с сельскохозяйственными производителями и возник риск ущерба сельской экономике, говорит ученый.

«Проведение регулирования численности в текущем году предполагается как исключительная и временная мера. Необходимо реализовать полноценное исследование, также подготовить всю необходимую законодательную базу. Необходимо разработать новые механизмы управления популяциями сайгаков, рассмотреть вопрос переселения животных и многое другое», - считает Алексей Грачев.

Заявления фермеров

Фермеры, специально прибывшие в столицу, доложили о своих потерях. Так, Магомед Дзейтов, руководитель ТОО «АgroMarTrade» из Акмолинской области поделился, что только в прошлом году он списал 8,2 тысячи гектаров как потери. А в этом году, по его словам, ущерб будет больше из-за увеличения численности животных. Он каждое утро выезжает на поля и снимает десятки тысячи сайгаков в полях, где его крестьянское хозяйство выращивает сафлор. Фермер уже перепахал 2 тысячи гектаров в этом году.

А фермер из Западно-Казахстанской области Бауыржан Сабанов заявил, что крестьяне не требуют больших денег от государства, при этом вопрос с сайгаками призвал решить в оперативном порядке. Во время обсуждения он предложил ввести субсидирование на ограждение посевных территорий.

«Я на сегодняшний день живу с этими сайгаками. Я думаю, что их около 2 млн. По факту у нас посевных площадей только 500 гектаров. На 300 гектаров пасутся около 15 тыс. голов сайгаков. Хотелось бы , чтобы мы параллельно определили биологическое обоснование не только сайгаков, но и экономическое обоснование и поддержку населения, проживающего там. В шести районах ЗКО распространена популяция сайгаков. Я приехал с требованием, чтобы рассмотрели вопрос: мы не против сайгаков, но мы хотим, чтобы поддержали население и фермеров, которые там проживают», - сказал Б. Сабанов.

О ситуации высказался эколог

Эколог Сакен Дильдахмет считает, что прежде чем отстреливать сайгаков, необходимо довести численность популяции до 2-3 млн.

«Сейчас количество 1,3 млн голов - это не тот показатель, который можно сегодня регулировать. Считаю, что число нужно довести до 2-3 млн, чтобы далее в будущем управлять сайгачьим ресурсом в производственных целях. Чем отстреливать, считаю, что лучше популяцию смешивать, переселять, потому что сегодня численность бетпакдалинской популяции составляет около 5 тыс., а устюртская популяция почти не растет», - сказал эколог.

Он при этом заявил, что сегодня вопрос идет только в одностороннем порядке - путем отстрела.

«До этого я озвучивал, что проблема не в сайгаках, а в том, что закрыты пути миграции и места обитания. Наблюдая рост ежегодно на 40-50%, Правительство должно было раньше додуматься, как мы будем решать вопрос. Этот вопрос должен был соответствующий госорган ставить еще 2-3 года назад. Сейчас идет тушение пожара, идет борьба не с причиной, а с последствиями», - выразил свое мнение Сакен Дильдахмет.

Добавим, что согласно рекомендациям Института зоологии, в Казахстане предлагается продлить мораторий на охоту на сайгаков.

В частности, в Институте зоологии предлагают продлить действующий запрет на пользование сайгаками до 2025 года, также в экспериментальном порядке провести регулирование численности сайгаков силами специализированной организацией уполномоченного органа.