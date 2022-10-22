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    Судьба нашего суверенного государства находится в руках каждого гражданина – Президент РК

    22 Октября 2022, 11:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Судьба нашего суверенного государства находится в руках каждого гражданина, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Государство, идущее по пути динамичного развития и прогресса, дает незыблемые гарантии прав и свобод граждан. Очевидно, что больших успехов добьется только страна, народ которой отличается творческой энергией, патриотизмом и трудолюбием. Именно поэтому эти ценности стали ориентирами нашего движения вперед. Мы руководствуемся принципом: «Не человек для государства, а государства для блага человека». Если мы хотим сделать нашу государственность еще крепче, нам нужна, прежде всего, идеология взаимной ответственности и созидания. Судьба нашего суверенного государства находится в руках каждого гражданина. Нам нужно глубоко осознать, что это наш общий долг», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

    По словам Президента, сейчас нашей стране нужна идеология, понятная всем людям и реально отвечающая запросам граждан.

    «Проще говоря, необходимы не искусственные принципы, а правильные ориентиры, нужные в повседневной жизни, понятные и близкие сердцу каждого человека. Безусловно, нас радует, что сегодня наш сплоченный народ живет в единстве и согласии», - сказал Глава государства.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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