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    Суд Атырау оштрафовал трех продавцов за незаконную торговлю религиозной литературой

    8 Августа 2018, 10:07

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За незаконную торговлю религиозной литературой троих продавцов оштрафовали в Атырау, передает корреспондент МИА Казинформ.

    «Управлением по борьбе с экстремизмом ДВД Атырауской области с начала года было выявлено 7 фактов реализации жайнамазов, электронной религиозной литературы в не предназначенных для этого местах. Трое продавцов решением суда уже были привлечены к ответственности по статье «Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях» КоАП РК. Каждый из них по решению суда обязан выплатить штраф в размере 84 тысяч тенге. Остальные дела находятся на рассмотрении судебных органов», - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области.

    Для получения разрешения на реализацию религиозной литературы нужно обратиться в управление по делам религии Атырауской области либо в местный исполнительный орган, проинформировали в полиции.

    Торговля допускается в киосках, расположенных на территориях религиозных учреждений или в специальных точках продаж торговых центров. Не допускается продажа религиозной литературы вблизи объектов образования и иных государственных учреждений. Расстояние таких торговых точек должно быть не менее 300 метров от социальных объектов.

    В Атырауской области работают 12 точек по реализации религиозной литературы. 10 из них находятся в Атырау, две - в городе Кульсары Жылыойского района.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Религия Суды
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