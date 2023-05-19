Суд Алматы вынес приговор в отношении 25 участников январских событий

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Районным судом №2 Бостандыкского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении 25 лиц по факту их участия в январских событиях 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судом установлено, что в период с 4 по 5 января 2022 года 25 подсудимых в разных частях города Алматы участвовали в массовых беспорядках, совершили кражи в особо крупном размере, с незаконным проникновением в жилые, служебные и производственные помещения, угоны транспортных средств с причинением крупного ущерба, незаконно проникли на территорию опасного производственного объекта, также на другие объекты, охраняемые спецорганами, что причинило значительный ущерб и другие тяжкие последствия.

Также установлено, что они по предварительному сговору похитили огнестрельное оружие и боеприпасы, а также в ходе массовых беспорядков, в местности, где объявлено чрезвычайное положение, группой лиц по предварительному сговору причинили вред здоровью представителям власти с повреждением и уничтожением их имущества.

При назначении наказания учитывались следующие обстоятельства: полное и частичное признание вины подсудимых, отсутствие судимости, молодой возраст, поведение до и после совершения правонарушения, наличие несовершеннолетних детей, характер и степень общественной опасности уголовного правонарушения, совершение уголовного правонарушения, в условиях чрезвычайного положения.

«В отношении 20 лиц назначено условное наказание от 9 месяцев до 1 года и 9 месяцев с применением Закона об амнистии. 4 лица освобождены от наказаний в связи с применением Закона об амнистии. В отношении 1 лица уголовное дело прекращено в связи со смертью. Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе районного суда.



