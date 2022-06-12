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    Субвариант «омикрон»-штамма выявили в России

    12 Июня 2022, 22:36

    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Высокий уровень иммунитета среди населения не позволяет широко распространиться новым субвариантам «омикрона», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    Геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту «омикрон»-штамма BA.4, выявили в России. Об этом в воскресенье сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

    «В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту «омикрона» BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один - ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», - сказал он.

    По словам К. Хафизова, забор биоматериала произведен в конце мая.

    «В настоящий момент в России превалирует вариант BA.2 и его дочерние субварианты. Они составляют 95% от всех новых случаев инфицирований», - сказал он.

    Эксперт пояснил, что хорошая иммунная прослойка сформировалась благодаря вакцинации и перенесенным ранее случаям заболеваний, а также принятым противоэпидемическим мерам. Высокий уровень иммунитета среди населения не позволяет широко распространиться новым субвариантам «омикрона». «Несколько недавно опубликованных исследований показали, что варианты вируса, известные как BA.4 и BA.5, чуть более трансмиссивны, чем ранние формы «омикрона», - заключил он.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане в апреле-мае текущего года установлена циркуляция различных вариантов штаммов коронавирусной инфекции.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Здравоохранение Россия Коронавирус в мире Мировые новости Омикрон
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