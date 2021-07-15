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    Субсидируемые авиамаршруты из/ в Туркестан запускают в Казахстане

    15 Июля 2021, 17:25

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Для развития внутреннего туризма в Казахстане запускают субсидируемые авиамаршруты из/ в Туркестан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    В целях развития внутреннего туризма в Республике Казахстан, а также расширения географии полетов и обеспечения транспортной доступности аэропорта г. Туркестана, проведен конкурс на субсидируемые авиамаршруты по направлению в города Актау, Атырау, Актобе, Уральск, Костанай, Караганда, Кокшетау, Петропавловск, Павлодар, Семей, Талдыкорган. По итогам конкурса, регулярные рейсы будут выполняться авиакомпаниями «SCAT» и «Qazaq Air» на воздушных судах «CRJ2», «B-737», «Q400». Начало первых рейсов запланировано на 15 июля 2021 года. Стоимость билетов по данным направлениям будет составлять от 16 до 25 тысяч тенге.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Туризм Транспорт Общество
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