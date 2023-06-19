Субсидировать расходы тепличных хозяйств на электричество планируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев заявил об уменьшении площадей фермерских теплиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2022 года площадь теплиц составила 1,2 тысяч га, валовый сбор тепличных помидоров и огурцов составил 177,5 тысяч тонн. За последние три года площадь промышленных теплиц увеличилась на 31,7 га и по итогам 2022 года составила 218,9 га. Наблюдается снижение площадей фермерских теплиц, которые за последние три года сократились на 62 га», - сказал Ербол Карашукеев на Правительственном часе в Мажилисе.

По его словам, сокращение площадей теплиц связано с высокой себестоимостью производимой продукции и низкой рентабельностью бизнеса. На это повлияли последствия, связанные с волатильностью на мировых рынках, которые привели к резкому удорожанию всех товарно-материальных ценностей, удорожание коммунальных услуг.

«Учитывая, что повышение рентабельности производства овощей закрытого грунта возможно только за счет снижения себестоимости при производстве, министерством ведется работа по внедрению погектарного субсидирования тепличных хозяйств. Планируется внедрить субсидирование расходов на электроэнергию и газ в период межсезонья. В целях эффективного расходования бюджетных средств, а также поддержки именно тех теплиц, где соблюдаются все агротехнологии, обязательным требованием для получения субсидий станет наличие сертификата соответствия технологиям производства», - отметил министр.

По поручению заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Министерством торговли и интеграции РК совместно с министерством утвержден Национальный стандарт для фермерских теплиц, который вступил в силу с 1 мая 2023 года.

«В настоящее время министерством разработаны соответствующие изменения в правила субсидирования, которые предусматривают субсидирование расходов на 1 га по нормам субсидий, утвержденным постановлением МИО», - заключил глава Минсельхоза.

Ранее Ербол Карашукеев сообщил об увеличении за последние годы посевных площадей овощных культур.