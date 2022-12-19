Субсидировать интернет для сельхозпредприятий планируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Около 1 млрд тенге планируют потратить на субсидирование интернета для сельхозпредприятий в следующем году в РК. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На стадии согласования и утверждения находится приказ, который позволяет субсидировать сельхозпредприятия, которые хотят, чтобы к ним дошел интернет. То есть, если они находятся в степи и вырабатывают определенную продукцию, то им положена определенная субсидия от Правительства для того, чтобы они использовали этот интернет в промышленных целях», - сказал Багдат Мусин на правительственном часе в Мажилисе.

Министр уточнил, что в следующем году на эти цели планируется потратить около 1 млрд тенге.

Ранее он заявлял, что инвестиции в сферу связи в стране ежегодно снижаются.

«В частности, несмотря на предоставленные льготы, инвестиции в сферу связи ежегодно снижаются. Сегодня этот показатель снизился на 33%», - сказал Багдат Мусин.





Фото:agrilab.ua