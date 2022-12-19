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    Субсидировать интернет для сельхозпредприятий планируют в Казахстане

    19 Декабря 2022, 17:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Около 1 млрд тенге планируют потратить на субсидирование интернета для сельхозпредприятий в следующем году в РК. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На стадии согласования и утверждения находится приказ, который позволяет субсидировать сельхозпредприятия, которые хотят, чтобы к ним дошел интернет. То есть, если они находятся в степи и вырабатывают определенную продукцию, то им положена определенная субсидия от Правительства для того, чтобы они использовали этот интернет в промышленных целях», - сказал Багдат Мусин на правительственном часе в Мажилисе.

    Министр уточнил, что в следующем году на эти цели планируется потратить около 1 млрд тенге.

    Ранее он заявлял, что инвестиции в сферу связи в стране ежегодно снижаются.

    «В частности, несмотря на предоставленные льготы, инвестиции в сферу связи ежегодно снижаются. Сегодня этот показатель снизился на 33%», - сказал Багдат Мусин.


    Фото:agrilab.ua

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Интернет Цифровой Казахстан
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