Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Цифровой Казахстан

    Субсидировать гранты для операторов «последней мили» планируют в Казахстане

    25 Апреля 2023, 13:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин поделился планами по обеспечению населения интернетом казахстанских сел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Раньше только административные здания, в том числе школы, больницы и акиматы, подключали сети и получали от операторов информацию о том, что в селах есть Интернет. А реальные дома и потребители остались без связи из-за отсутствия коммерческих интересов операторов. В этой связи, совместно со Всемирным банком мы намерены субсидировать специальные гранты, малых и средних операторов на поставку «последней мили», - сказал Багдат Мусин на заседании Правительства.

    По его словам, в 2020 году оптическая сеть была поставлена в 1200 селах, но доставка оптики до каждого дома была предпринята неправильно.

    «В тех же селах подключаем к интернету 300 тысяч домов. Кроме того, остаются 500 сел, которые не имеют возможности привлекать оптику, к которым будет поставляться Интернет через спутники. Также в 134 селах планируется замена спутниковой передачи на наземную. Данные инициативы позволят сократить разрыв доступа в Интернет между городскими и сельскими населенными пунктами, повысить доступность информации», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан МЦРИАП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанцы смогут оформить заключение о необходимости санаторно-курортного лечения
    Казахстанцы смогут получать лекарства по рецепту с помощью QR-кода
    Талантливая проводница из Астаны покоряет TikTok
    Microsoft прекратит выпускать обновления для Windows 10
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    5 Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
    Новости партнеров