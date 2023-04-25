Субсидировать гранты для операторов «последней мили» планируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин поделился планами по обеспечению населения интернетом казахстанских сел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Раньше только административные здания, в том числе школы, больницы и акиматы, подключали сети и получали от операторов информацию о том, что в селах есть Интернет. А реальные дома и потребители остались без связи из-за отсутствия коммерческих интересов операторов. В этой связи, совместно со Всемирным банком мы намерены субсидировать специальные гранты, малых и средних операторов на поставку «последней мили», - сказал Багдат Мусин на заседании Правительства.

По его словам, в 2020 году оптическая сеть была поставлена в 1200 селах, но доставка оптики до каждого дома была предпринята неправильно.

«В тех же селах подключаем к интернету 300 тысяч домов. Кроме того, остаются 500 сел, которые не имеют возможности привлекать оптику, к которым будет поставляться Интернет через спутники. Также в 134 селах планируется замена спутниковой передачи на наземную. Данные инициативы позволят сократить разрыв доступа в Интернет между городскими и сельскими населенными пунктами, повысить доступность информации», - добавил министр.



