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    Субсидировать аренду жилья для неполных семей предложили в Казахстане

    25 Ноября 2022, 13:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В «Отбасы банке» предложили субсидировать аренду жилья для неполных семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Очень много обращений от неполных семей. В связи с тем, что существует острый дефицит ресурсов, особенно по программе ««Бақытты отбасы», в этом году нам выделен 51 млрд тенге – что достаточно примерно на 5 тысяч семей. При этом 35 тысяч семей подали заявления в течение июня-июля», - сказала председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова, отвечая на вопросы депутатов в ходе правительственного часа в Сенате.

    В этой связи в банке рассказали о предложении по субсидированию аренды жилья для неполных семей.

    «Предлагается перечень категорий, которые имеют право на получение помощи в виде субсидирования арендных платежей, дополнить категорией «неполные семьи», имеющие совокупный доход семьи за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не более 1 величины прожиточного минимума», - сообщила глава «Отбасы банка».

    По ее словам, наиболее обеспеченные не будут участвовать в программе.

    «Данная мера позволит снизить социальную напряженность среди данной категории населения, связанную с тем, что они до сих пор выражают недовольство исключением их из программы «Бақытты отбасы», хотя они остались в программе «Шанырақ» и могут получать займы под 5%», - пояснила Ляззат Ибрагимова.

    Ранее депутат Сената Серик Шайдаров призвал изучить вопрос исключения неполных семей из программы «Бақытты отбасы». Также сенатор предложил определить механизм получения кредитного жилья под 2% годовых для реально нуждающихся в жилье неполных семей, включая внесение изменений в действующие программы по обеспечению жильем данной категории населения.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Жилье Общество Отбасы банк
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