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    Субсидирование страховых взносов по системе ОСМС рассматривают в Казахстане

    19 Мая 2023, 13:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Порядка 1,5 миллионов незастрахованных по системе ОСМС граждан по уровню дохода могут себе позволить оплату взносов. Об этом заявил вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В части охвата незастрахованных граждан, данные Цифровой карты семьи Мин Труда показывают, что порядка 1,5 миллионов человек по уровню дохода могут себе позволить оплату взносов. Они будут вовлечены в систему ОСМС, в том числе через платформенную занятость», - сказал Тимур Султангазиев.

    Однако, по словам вице-министра, остается около 1 миллион человек в стране, которые находятся в кризисной ситуации.

    «Возможные механизмы их участия в системе ОСМС обсуждаются на различных уровнях. Это может включать программы социальной поддержки, субсидирование страховых взносов или другие меры», - пояснил Тимур Султангазиев.

    Ранее сообщалось, что председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Сабит Ахметов заявил, что несмотря на увеличение финансирования, имеется обоснованная критика со стороны населения в части качества и доступности медуслуг.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Страхование Медицина
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