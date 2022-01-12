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    Субсидирование стоимости зерна введут в РК в январе 2022 года

    12 Января 2022, 12:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев озвучил ряд мер касательно развития АПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Главы государства в целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса до 2025 года предусмотрен комплекс мер по импортозамещению», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

    В частности, министерством уже приняты оперативные меры по введению:

    - количественных ограничений на экспорт семян подсолнечника в объеме 125 тысяч тонн и масла подсолнечного - 110 тысяч тонн сроком до 1 июля 2022 года;

    - запрета на экспорт картофеля и моркови сроком на 3 месяца;

    - запрета на вывоз живого КРС и МРС сроком на 6 месяцев.

    «Также в целях стабилизации цен на хлеб с января вводится субсидирование стоимости зерна, реализуемого АО «НК «Продкорпорация» в регионы для производства социального хлеба. Механизм предусматривает возмещение расходов Продкорпорации при реализации зерна на внутренний рынок ниже рыночной», - заключил глава Минсельхоза.

    Ранее министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев доложил о работе по обеспечению скота кормами.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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