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    Субсидирование производства пищевого яйца возродили в Казахстане

    21 Июля 2022, 14:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, выступая на форуме Евразийской птицеводческой ассоциации в Нур-Султане, сообщил, что в 2021 году на субсидирование развития птицеводства выделили 19,8 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается государственной поддержки, то в 2021 году на субсидирование развития птицеводства выделено 19,8 млрд тенге, из них на мясное – 15,9 млрд тенге, на яичное – 3,9 млрд тенге», - сказал Айдарбек Сапаров.

    Вице-министр сообщил, что министерство приняло решение по сохранению действующих мер государственной поддержки в текущем году, в том числе в части развития птицеводства.

    «Министерство приняло решение по возврату субсидирования производства пищевого яйца. Норматив субсидии установлен на уровне 3 тенге за одно реализованное яйцо, независимо от мощности птицефабрики. На субсидирование производства пищевого яйца из республиканского бюджета в текущем году выделено 6,5 млрд тенге», - добавил Айдарбек Сапаров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сельское хозяйство
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