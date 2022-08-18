Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 468.1 eur/kzt 466.27

    rub/kzt 7.89 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Субсидирование арендного жилья: Сколько казахстанцев нуждаются в помощи

    18 Августа 2022 13:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Больше всего заявок на субсидирование арендного жилья одобрено от жителей Нур-Султана (78,2%), Актюбинской области (78,2%) и Восточно-Казахстанской области (56,5%), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в «Отбасы банке», в общем заявки подали более 30 тыс. человек, из них более 7 тыс. – одобрены, почти 9 тыс. – находятся на рассмотрении, 14,6 тыс. заявок по различным причинам были отклонены.

    Среди заявителей больше всего многодетных семей (более 12 тыс. заявок), инвалидов и семей, имеющих или воспитывающих детей-инвалидов (по 3,5 тыс. заявок). Низкий показатель среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 415 заявок.

    Наименьший процент одобрения заявок в Алматинской области (28,5%), Кызылординской области (22,4%), Жамбылской области (21%).

    Среди причин отказов на первом месте находится несвоевременное введение смс-кода при регистрации – свыше 8 тыс. случаев. Также заявителям отказывали, когда доход каждого члена семьи превышал сумму прожиточного минимума – 1,6 тыс. случаев. Более 970 человек не оказалось в базе мобильных граждан.

    Прием заявок начался в апреле текущего года. Программа жилищных выплат предусматривает выплату 50% арендной платы семьям, в которых доход на каждого члена семьи не превышает одного прожиточного минимума в месяц. Оставшиеся 50% получатель оплачивает самостоятельно.


    Автор:

    Анеля Касымова

    #Жилье #Отбасы банк
    Новости по теме
    Новости по теме
    «Отбасы банк» и акимат Костанайской области запускает программу «Жас шаңырақ»
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане
    Новости партнеров