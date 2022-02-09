Субсидирование арендного жилья: как будут осуществляться выплаты и кому положено

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В мае этого года в Казахстане планируют запустить новый механизм субсидирования арендных платежей для социально уязвимых слоев населения. Кому положены и как будут осуществляться арендные выплаты? На актуальные вопросы ответила председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова на своей странице в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Что это?

Данные выплаты – это форма государственной поддержки на безвозмездной основе в виде компенсации за счет бюджетных средств отдельным семьям, арендующим жилье в частном жилищном фонде. Выплаты не включают в себя коммунальные платежи.

Выплаты за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, осуществляются на паритетной основе 50% за счет бюджетных средств и 50 % самим получателем. Таким образом, если нуждающаяся семья арендует квартиру за 120 тысяч тенге, то 60 тысяч она будет оплачивать самостоятельно из собственных средств и 60 тысяч тенге будет направляться за счет бюджетных средств.

ВНИМАНИЕ. Выплаты не осуществляются при аренде жилья из государственного жилищного фонда, жилищного фонда государственных учреждений и предприятий, то есть очередники, которые живут в арендном жилье без права выкупа не участвуют в этой программе.

Зачем?

Первая проблема – это вопрос охвата казахстанских семей. В последние три года в рамках государственных программ ежегодно около 20 тысяч семей справляют новоселье в кредитном жилье, с собственным участием в виде первоначальных сбережений 10%.

Есть отдельные категории граждан, которые арендуют жилье и их базовая потребность – проживание в достойных условиях. У них достаточно низкие доходы даже для первоначальных сбережений. На сумму 50 млрд тенге при средней стоимости по Казахстану 10 млн тенге можно построить в год пять тысяч квартир для передачи в аренду.

Новый инструмент позволит охватить примерно 70 тысяч семей, которые при средней сумме ежемесячной аренды в 120 тысяч тенге получат 50% компенсации.

Охват будет увеличен почти в 12 раз.

Уже сейчас раздается критика не начатой программы: зачем арендовать чужое жилье, пусть построят арендное жилье с правом выкупа. Ответ простой: имея 50 млрд тенге в год можно охватить 5 000 избранных семей или 70 тысяч семей в рамках определённых жестких критериев. Выбор сделан в пользу максимального охвата.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития направляет в АО «Отбасы банк» список нуждающихся в жилище, состоящих в Единой республиканской электронной базе очередников формируемый акиматами, по запросу Банка в течение 3 (трех) рабочих дней.

Для кого

Заявители – это наши граждане, стоящие в очереди на жилье в Единой республиканской электронной базе очередников только четырех категорий.

1. инвалиды 1 и 2 групп;

2. семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

3. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия;

4. многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетные семьи.

Подтверждение постановки очередника МИО на учет нуждающихся в жилье и наличие соответствующего статуса АО «Отбасы банк» определяются посредством интеграции с государственными базами данных.

Основное требование, предъявляемое к заявителю (претенденту) – это низкие доходы семьи. Размер совокупного дохода семьи (гражданина) за последние 6 (шесть) месяцев на каждого члена семьи не более 1-кратной величины прожиточного минимума. Таким образом, доход должен быть не выше 36 018 тенге в месяц на одного члена семьи. Например, многодетная семья в которой заработная плата работающего отца составляет 250 тысяч тенге, после выплаты индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных взносов будет составлять порядка 33 тысяч тенге. Данная семья может претендовать на получение выплат.

При исчислении совокупного дохода семьи (гражданина) учитываются доходы, полученные в последние 6 (шесть) месяцев и включают три группы доходов:

1. доходы, получаемые в виде оплаты труда, а именно: все виды заработной платы согласно системы оплаты труда, в том числе сдельная, повременная, а также премии, доплаты, надбавки, а также стимулирующие и компенсационные выплаты в денежной форме, их размер будет определяться на основании перечислений в ЕНПФ;

2. доходы, получаемые в виде пенсионных выплат и социальных выплат, за исключением государственной адресной социальной помощи;

3. доходы от предпринимательской деятельности, будут определяться на основе налоговых деклараций.

Как будет происходить?

После подачи заявления в электронном виде с помощью электронной цифровой подписи «Отбасы банк» с использованием государственных баз данных, в короткие сроки проверит соответствие заявителя установленным условиям, предоставляет ответ об одобрении или отказе в назначении выплаты. При этом срок рассмотрения и проверки предоставленных документов АО «Отбасы банк» не будет превышать 10 рабочих дней.

Договор аренды формируется по типовой форме на платформе АО «Отбасы банк» и подписывается заявителем и арендодателем. При расторжении или прекращении действия договора аренды, получатель может обратиться в АО «Отбасы банк» за назначением выплат по договору аренды с другим арендодателем.

Основными причинами отказа будут являться; отсутствие семьи заявителя в списках четырех категорий нуждающихся и/или превышение дохода на 1 члена семьи больше 36 018 тенге. После получения одобрения – заявитель получает статус ПОЛУЧАТЕЛЯ.

После одобрения АО «Отбасы банк» назначает выплаты и осуществляет перечисление выплат на счет арендодателя, указанный в договоре аренды, при условии обеспечения получателем наличия на текущем специальном счете 50% от суммы арендного платежа. Выплаты осуществляются безналичным способом ежемесячно в течение срока действия договора аренды.

ВНИМАНИЕ: Не допускается аренда жилища у близких родственников и супругов, в том числе бывших супругов, а также близких родственников супругов. Под близкими родственниками понимаются родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Допустимые для осуществления выплат общие площади арендуемого жилища в зависимости от состава семьи:

не более 40 квадратных метров – для семей численностью от 1 до 3 членов семьи;

не более 60 квадратных метров – для семей численностью от 4 до 5 членов семьи;

не более 80 квадратных метров – для семей численностью 6 и более членов семьи.

При аренде с большей площадью, к выплате подлежит только 50% от указанных критериев к площади арендуемого жилища.

Выплаты осуществляются с учетом критериев к площади арендуемого жилища и количественного состава семьи, указанных в настоящем пункте.

Сколько будет возмещаться

Размер 1 (одного) квадратного метра аренды за жилище, арендуемое заявителем (претендентом) в частном жилищном фонде, рассчитывается на основе ежегодного уровня МРП к коэффициенту области и городов. Стоимость 1 кв. м аренды за жилище зависит от размера МРП, пересчитывается ежегодно и действует с января по декабрь соответствующего календарного года. Планируемые суммы максимальных размеров арендных платежей зависят от региона и количественного состава семьи.

Напомним , что Президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства поручил завершить работу по субсидированию арендного жилья не позднее 1 мая.