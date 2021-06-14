Субсидии по 15 тысяч тенге за каждого интуриста получат туроператоры в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Субсидии за каждого иностранного туриста в рамках развития въездного туризма получат казахстанские туроператоры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день работа казахстанских туроператоров направлена больше на выездной туризм. Теперь для того, чтобы стимулировать работу туроператоров по въездному туризму, на основе международного опыта внедряется субсидирование туроператоров за каждого иностранного туриста в размере 15 000 тенге. Предлагаемая система субсидирования будет мотивировать туроператоров развивать пакетные продажи со сроком пребывания иностранных туристов не менее пяти дней», - сказал председатель Комитета индустрии туризма Минкультуры и спорта РК Дастан Рыспеков в ходе брифинга в СЦК.

«Они будут зарабатывать как на туристе, так и получат своего рода «вознаграждение» от государства в виде субсидии. К примеру, если туроператор привезет в Казахстан в составе турпакета 1 тысячу иностранцев, он получит от государства 15 млн тенге», - добавил председатель Комитета.

Он отметил, что полученные средства туроператоры смогут использовать на продвижение и участие в международных выставках, чтобы расширить свое партнерство с иностранными коллегами и заключать соглашения по привлечению туристов в Казахстан.