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    Субсидии осваиваются с опережающей динамикой в этом году – Ербол Карашукеев

    7 Июня 2023, 14:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев пообещал, что все субсидии, выделенные на сферу сельского хозяйства будут освоены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Освоение бюджетных средств, направленных на удешевление процентной ставки, постоянно 100% у нас идет. Еще часть средств подпадает в лист ожидания на следующий год. В этом году мы с опережающей динамикой осваиваем эти средства. Средства будут полностью освоены в этом году», - сказал Ербол Карашукеев, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Мажилиса.

    Ранее он объяснил, почему в 2022 году не были освоены 4,5 млрд тенге государственных субсидий в АПК.

    Сообщалось, что в Казахстане пересмотрены подходы к государственной поддержке АПК. Специальная рабочая группа в состав которой вошли сельхозтоваропроизводители, представители отраслевых союзов и ассоциаций, Антикоррупционной службы, госорганов, научных организаций, а также парламентарии провела 9 заседаний, по итогам которых был разработан компромиссный вариант новой системы субсидирования, с сохранением основных контуров действующей правил.

    На 2023-2025 годы объем господдержки уже определен и составляет порядка 400 млрд тенге ежегодно.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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