Субсидии на сумму более 776 млн тенге получили 360 хозяйств в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области в 2023 году 360 хозяйствам было выдано 776,7 млн тенге субсидий на развитие племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства. Из них на корм предусмотрено 719,7 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

По словам исполняющего обязанности руководителя отдела животноводства управления сельского хозяйства Асхата Шайхиева, заявки от фермеров принимаются на сайте Plem.kz, основной упор сделан на корм маточного поголовья животного.

«В прошлом году 330 хозяйств получили 702,6 млн тенге. Из них 329 крестьянским хозяйствам выплачено 619,1 млн тенге на возмещение затрат на корма. Каждый год граждане, используя выделенные средства, развивают сельское хозяйство и вносят свой вклад в воспроизводство домашнего скота. Мы все еще работаем над обращениями нескольких крестьянских хозяйств. Прием заявок продолжается», - сказал Асхат Шайхиев.

Одна из получательниц субсидии в этом году - Анар Даулеткерей. Она развивает животноводство, получив от государства 1 млн 474 тысячи тенге на закуп кормов. Анар Даулеткерей второй год получает поддержку от государства.

«Сегодня вместе со мной работают 4 человека. Субсидия, предоставляемая государством для приобретения кормов, приносит большую пользу дальнейшему развитию животноводства региона. Благодаря предоставленным средствам, наш скот благополучно пережил зиму, и нам даже удалось увеличить поголовье скота», - рассказала Анар Даулеткерей.

Среди тех, кто получил субсидию от государства и Аргын Болысов. Он получил 1 млн 300 тысяч тенге от государства на обеспечение кормами 80 верблюдов и 90 лошадей. Наряду с этим он обеспечивает работой трех человек.

«Преимущество субсидий от государства - в большой возможности для развития сельского хозяйства. Два года назад мы узнали, что есть такая поддержка от Правительства, собрали документы и подали заявку. Прибыль настолько велика, что мы увеличиваем поголовье скота за счет кормов, полученных на государственные средства. В планах у нас откармливать верблюдов и лошадей и в дальнейшем расширять крестьянское хозяйство», - сказал Аргын Болысов.

Жительница Тупкараганского района Тахижан Изтурганова занимается животноводством уже 15 лет. Предпринимательница, получающая субсидии от государства 4 года подряд, имеет в своем хозяйстве около 200 племенных верблюдов, 400 овец, 600 лошадей. Для содержания животных Тахижан Изтурганова получила от государства субсидию в размере 13 млн тенге.

«Чтобы получить субсидии нам не нужно было приезжать в областной центр. Все документы отправляли электронно. Благодаря поддержке государства я обеспечила работой 10 человек. В планах увеличение поголовья скота», - поделилась Тахижан Изтурганова.

В этом году на развитие сельского хозяйства три предпринимателя получили гранты на общую сумму 15 млн тенге. Один из фермеров производит продукцию из козьего молока, а другой занимается обработкой овечьей и верблюжьей шерсти для изготовления сувенир.