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    Субсидии на сельское хозяйство в основном направлены субъектам крупного бизнеса – Ербол Карашукеев

    3 Декабря 2021, 11:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Серьезные недостатки имеются и в вопросах государственной поддержки отрасли. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на правительственном часе в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Серьезные недостатки имеются и в вопросах государственной поддержки отрасли. Прежде всего, это сложность механизмов субсидирования, обилие условий получения субсидии», - сказал Ербол Карашукеев.

    Кроме того, по словам министра, субсидии в основном направлены субъектам крупного бизнеса и на поддержку технологических процессов.

    «На сегодняшний день общеизвестно, что такие пробелы и отсутствие конкретных индикативных показателей, а также отсутствие ответственности получателей субсидий ведут к коррупции», - добавил Ербол Карашукеев.

    Ранее сообщалось, что за 10 месяцев текущего года объем валовой продукции сельскохозяйственной отрасли снизился на 2,3%.

    «Прежде всего, позвольте кратко доложить об итогах развития отрасли за 10 месяцев этого года. За этот период объем валовой продукции отрасли снизился на 2,3% и составил 6,4 трлн тенге. Причина - аномальная засуха в этом году», - сказал Ербол Карашукеев.

    Как следствие, по данным ведомства, продукция растениеводства сократилась на 6,1% (3,9 трлн тенге). В животноводстве продукция выросла на 3,7% (2 484,0 млрд тенге), в пищевом производстве - на 3,6%.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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