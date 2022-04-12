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    Субсидии на рытье колодцев увеличили на 80 % в Мангистауской области

    12 Апреля 2022, 21:44

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области на 80% увеличен объем субсидий на бурение скважин с целью организации водопоя для скота, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для обводнения пастбищ и водоснабжения животноводческих хозяйств субсидии выплачиваются на скважину с максимальной глубиной до 375 метров, остальное оплачивается самим фермером. При глубине в 1 метр субсидируется 80% из 70 тысяч. На возмещение инвестиционных вложений предоставляются средства из республиканского бюджета – 50% и местного бюджета - 30%. Площадь обводнения одного колодца составляет до 2 тыс. га пастбищ. На момент подачи заявки на субсидирование необходимо наличие не менее 50 условных голов крупного рогатого скота на один колодец. Кроме того, предусмотрено субсидирование насосных и электростанций (бензиновых или дизельных генераторов) для подъема воды», - рассказал руководитель отдела управления сельского хозяйства Мангистауской области Нургали Буханов.

    В целом, с 2014 по 2021 годы в регионе просубсидировано бурение 448 колодцев. Из них в Каракиянском районе - 192, в Тупкараганском – 124, в Мангистауском - 88.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Сельское хозяйство Мангистауская область
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