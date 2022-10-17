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    Субботник по посадке саженцев деревьев прошел в Атырау

    17 Октября 2022, 05:34

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Субботник по посадке деревьев прошел в Атырау. Посадка саженцев деревьев велась вдоль астраханской трассы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акция по посадке саженцев деревьев прошла в рамках проекта «Қоқыссыз таза табиғат». В ней приняли участие около 500 человек. Это госслужащие, студенты, волонтеры. Уходом и поливом саженцев будет заниматься компания «КаспийДорМостоСтрой», работающая в рамках государственно-частного партнерства в сфере озеленения города Атырау», - сообщила заместитель руководителя областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нургуль Калиева.

    Озеленение вдоль дороги сообщением Атырау-Астрахань выполняется в рамках создания вокруг города «зеленого пояса». Ранее саженцы деревья были посажены в микрорайоне Береке, по проспекту Тайманова.

    Руководитель проекта по озеленению города Леонид Задерный сообщил, что высаживаются саженцы деревьев, адаптированных к местным природно-климатическим условиям. Это саженцы вяза, карагача, клена, ясеня, выращиваемые в местных лесопитомниках. Для полива деревьев городским отделом строительства ведется проектирование на прокладку и строительство отдельного поливочного водопровода.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Экология
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