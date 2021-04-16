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    Субъекты бизнеса с приложением «Ashyq» мониторинговые группы столицы будут проверять днем

    16 Апреля 2021, 18:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном акимате под председательством заместителя акима города Бахтияра Макена состоялось заседание Комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции в Нур-Султане. Участники обсудили эпидобстановку и алгоритм работы городских мониторинговых групп по пресечению нарушений ограничительных мер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    В ходе заседания был утвержден новый алгоритм работы мониторинговых групп по выявлению и пресечению несоблюдения карантинных мер. Отметим, в их состав входят сотрудники полиции, акимата, санитарно-эпидемиологического контроля и представители НПП «Атамекен».

    Бахтияр Макен поручил усилить работу мониторинговых групп в дневное время по проверке деятельности субъектов предпринимательства с приложением «Ashyq» и соблюдению ими всех требований проекта. Он также отметил, что рейды в ночное время будут проводиться точечно, среди злостных нарушителей режима карантина.

    Как сообщила главный государственный санврач столицы Сархат Бейсенова, ежедневно мониторинговые группы выявляют от 3 до 20 случаев нарушения ограничительных и карантинных мер. Несмотря на большие штрафные санкции, субъекты предпринимательства продолжают не соблюдать карантин.

    «Всего с 1 января по 15 апреля текущего года из районных управлений полиции поступило 550 материалов, рассмотрено и наложено 226 административных штрафов на общую сумму более 40 млн тенге. При этом оплачено было в сокращенном порядке 127 штрафов на сумму более 35 млн тенге», - проинформировала она.

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