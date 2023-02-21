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    Су чершенбеси отмечают в Азербайджане

    21 Февраля 2023, 16:00

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Азербайджане сегодня отмечают «Су чершенбеси». Местные жители считают, что с него начинаются приготовления к общенародному весеннему празднику, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Наурыз или как еще его называют «Новруз байрамы» уже стал важным символичным праздником для восточных народов, который ассоциируется с приходом весны, пробуждением всего живого, а также благополучия и единения. Венцом праздника обычно является день весеннего равноденствия, которое наступает с третей декады марта.

    Но, пожалуй, этот светлый день является не просто историческим фактом обновления времяисчисления, но и, по сути, представляет собой проявление национальной идентичности, напоминая о важности семейных и культурных ценностей наших предков.

    Сегодня в Азербайджане стартовали первые подготовки к празднованию этого весеннего праздника, ну а по традиции они начинаются с «Су чершенбеси» или «водяного вторника».

    Согласно некоторым источникам, этот день называется также «изначальный вторник», «цветочный вторник». А древние предания гласят, что «Су чершенбеси» считается днем поклонения воде. С восходом солнца принято собирать «новую воду», которая считается лекарством от тысячи болезней.

    По традиции, в этот день на столе обязательно должна присутствовать вода. Если она пролилась на стол – это считается хорошей приметой, означающей, что год принесет изобилие и богатство. Но в этот день нельзя переходить через текущую воду, что может принести неудачу. Зажигание первого костра в «Су чершенбеси» является признаком окончания зимы и напоминанием о приближении праздника, знаменующего приход весны и начала Нового года.

    Также в этот день приводят в порядок источники воды, расчищают арыки, проводят работы по благоустройству водоемов, устраивают различные празднества, связанные с водой.

    В целом в ритуалах же Наурыза отражены четыре стихии, с помощью которых, согласно древним поверьям Востока, был создан человек – это Огонь, Вода, Земля и Воздух. Поэтому перед Наурыз байрамы празднуются четыре вторника, предшествующие ему – «Су чершенбеси», «Од чершенбеси», «Торпаг чершенбеси» и «Йель чершенбеси». Согласно древним поверьям, каждый из них посвящен пробуждению одной из природных стихий, то есть обновлению воды, огня, земли и ветра.

    В этом году в Азербайджане «Од чершенбеси» отмечают 28 февраля, 7 марта – «Йел чершенбеси», а «Торпаг чершенбеси» приходится на 14 марта. А сам Наурыз справляется с 20 по 24 марта, при этом праздничные дни объявляются нерабочими и отмечаются всенародными гуляниями и пиршествами.

    В Азербайджане Наурыз байрамы объявлен официальным государственным праздником с приобретением независимости в 90-х годах XX века. А 23 февраля 2010 года согласно резолюции принятому Генеральной Ассамблеей ООН 21 марта был объявлен Международным днем Наурыз.

    Фото: Азертадж

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Азербайджан Наурыз Мировые новости
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