Студия арт-терапии для особенных детей появились в Шахтинске

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ – В городе Шахтинске Карагандинской области преобразилась школа-интернат для детей с особыми образовательными потребностями. Она стала пилотом в благотворительной программе фонда «Қазақстан халқына» по оснащению специальных школьных организаций образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Работа по проекту началась в сентябре. Спустя два с небольшим месяца показали результат. Директор спецшколы-интерната № 7 г. Шахтинска Баян Сыздыкбаева считает, что воспитанникам особенно полюбится гончарная мастерская. Ремесло поможет развивать у детей мелкую моторику, воображение и усидчивость. В мастерской есть все необходимые инструменты, гончарные круги и муфельная печь с автоматизированным управлением для обжига готовых изделий.

Уроки рисования и занятия психолога теперь проходят в студии арт-терапии. Педагоги отмечают, что через рисунок особенным детям проще выразить свое настроение, поэтому это хороший способ общения и взаимопонимания.

В обновленном кабинете музыки занятия станут интереснее. В классе сделали ремонт, закупили специализированную мебель, инструменты – национальные и шумовые, пюпитры для нот. Появилось фортепиано. Установили специальную доску с нотами и зеркала, чтобы дети могли следить за своей артикуляцией во время пения.

«Нашей школе-интернату 41 год. Я руковожу этой организацией 17 лет. Сегодня у нас обучаются и воспитываются 123 ребенка. Каждому из них уделяем персональное внимание, стараемся развивать способности и таланты. Проект фонда, конечно, продвинет нас вперед: нас обеспечили современными образовательными инструментами. Мы рады любой помощи во благо детей», – сказала Баян Сыздыкбаева.

Спортивный зал до проекта выглядел иначе. После ремонта здесь появилось новое оборудование и инвентарь. Красивее и комфортнее стало и в игровой комнате. Сюда закупили новые конструкторы и игровые наборы.

Оснащение спецшколы в Шахтинске обошлось в 37 млн тенге.

В следующем году на бюджетные средства запланирован капитальный ремонт фасада, кровли и благоустройство территории.

Предысторией проекта поделилась заместитель председателя правления общественного фонда «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева.

«С момента открытия нашего фонда обращений много, но специальные учебные заведения почему-то молчали. Мы сами вышли к их руководству, в зуме провели онлайн-встречу со всеми директорами. Спросили, что нужно, чтобы помощь была действительно эффективной. В Казахстане 99 специальных организаций. Одна из них в Астане, она очень хорошо оснащена. Мы детально изучили ее работу, чтобы понимать, что нужно детям. Из списка ее сразу исключили. А 98 спецшколам будем помогать. Сложность в том, что все школы разные: и по площади, и по специализации, и по количеству детей. У всех детей безграничные возможности, задача – помочь раскрыться их талантам», - отметила она.

Координатор проекта карагандинский предприниматель Валерий Лебедев отметил, что к оснащению каждой школы индивидуальный подход.

«Сегодня по образцу этой школы видим, что изменилось. Новое оборудование – это первый шаг, который поможет в развитии и социализации детей. Создается новая образовательная среда. Дальше педагоги будут обучаться, как грамотно работать с современными инструментами», – сказал он.

Вся программа рассчитана на два года. На ее реализацию фондом выделено 2 млрд 764 тысячи тенге. В Карагандинской области будет оснащено еще девять специальных школ-интернатов.





Фото отдела образования города Шахтинска



