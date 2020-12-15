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    Студия «ANK livе» открылась в Доме дружбы столицы

    15 Декабря 2020, 23:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Доме дружбы прошла церемония награждения медалями «Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 жыл». Руководитель управления внутренней политики Нур-Султана Даурен Бабамурат в своём выступлении особо отметил работу Ассамблеи в период пандемии и поздравил жителей города с Днем Независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    «Дом дружбы объединяет представителей многих национальностей страны. Ассамблея народа Казахстана внесла значительный вклад в общее благополучие в период пандемии. Неоценим труд тех, кто бескорыстно помогает людям. Во время ЧП мы все были свидетелями взаимопомощи и сплочённости нашего народа. Поздравляю всех казахстанцев с Днем Независимости», - сказал Даурен Бабамурат.

    В ходе мероприятия также состоялось официальное открытие студии «ANK Live». Она предназначена для проведения интервью, брифингов, дебатов и онлайн-встреч. Оснащенная современным оборудованием, студия станет диалоговой площадкой для обсуждения различных тем как в Доме дружбы, так и в столице.

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    Астана Культура АНК День Независимости
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