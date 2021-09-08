Студенты заболели коронавирусом в общежитии одного из вузов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Студенты заболели коронавирусом в общежитии одного из вузов в Алматы. Об этом в ходе прямого эфира сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если у нас 168 тысяч студентов, то из них 110 тысяч приезжие. Сегодня есть заболевшие в общежитии одного из вузов. Но эпидситуация показывает, что они заболели не в эти дни, а приехали с других регионов уже с симптомами. Сейчас все контактные с ними изолированы. Их поселили в гостиницу «Астана» с хорошими условиями, которая работает как резервный (стационар - прим.автора). Они должны провести там определенное время, сдать анализ. Если все будет хорошо, то обратно продолжат учебу. Поэтому внимательно нам всем надо относиться, чтобы не заразить других детей», - сказал аким в ходе прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК «Алматы».

Аким также сообщил, что за первую неделю нового учебного года у 49 алматинских школьников выявили коронавирус.

По его словам, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алматы стабилизировалась .