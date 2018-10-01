Студенты юридических факультетов смогут пройти стажировку в суде МФЦА

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Студенты юридических факультетов смогут пройти стажировку в суде МФЦА и Международном арбитражном центре, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на регистратора и руководителя аппарата суда МФЦА и МАЦ г-на Кристофер Кэмпбелл-Холит.

Отметим, сегодня суд МФЦА и МАЦ впервые провели знаменитое юридическое студенческое соревнование «Moot Court» на площадке КАЗГЮУ им.М.С. Нарикбаева. В соревновании приняли участие студенты из университетов КАЗГЮУ им.М.С.Нарикбаева и КИМЭП. В итоге, лучшей по мнению судей МФЦА стала команда из университета КИМЭП.

Вместе с тем, все участники игрового судебного процесса получили возможность пройти практику в суде МФЦА и МАЦ.

«Мы уже разработали программу стажировки согласно международным стандартам, которую вскоре запустим. Студентам будет предоставлена возможность научиться работе в подобных органах, работающих в соответствии с международными стандартами, а также познакомиться с судьями», - сказал К.Кэмпбелл-Холит.

Также он отметил, что данная программа стажировки открыта не только для участников соревнования «Moot Court», она будет открыта для всех студентов.

«Отбор студентов будет проходить на конкурентной основе, посредством проведения специального конкурса. В Суде Международного финансового центра и Международном арбитражном центре работают только казахстанские специалисты и профессионалы. Наша цель развивать местное юридическое сообщество, бизнес сообщество, помогать с юридическим образованием в Казахстане», - добавил он.

Кроме того, К.Кэмпбелл-Холит напомнил, что МФЦА и МАЦ уже удалось организовать и провести три интенсивных учебных программы с участием правоведов-практиков общего права мирового класса и практикующих юристов из Кембриджского университета, Университетского колледжа Лондона и Центра эффективного разрешения споров (CEDR).

«Moot Final» - это заключительный этап образовательной программы суда МФЦА и МАЦ в 2018 году. Мы планируем расширить географию юридического соревнования «Moot Court» в 2019 году и включить в него школы права с разных частей Казахстана и Евразийского региона», - заключил он.